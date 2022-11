Opnames Top 2000 Quiz met Matthijs van Nieuwkerk gaan niet door

"Na het verschijnen van het Volkskrantartikel en de dynamiek die dat losmaakt, moeten we constateren dat vandaag niet de aangewezen dag is om een feestelijke quiz op te nemen."

"Daarom hebben we besloten om de opnames van de Top2000 Quiz niet door te laten gaan. Deze beslissing is in samenspraak met Matthijs en de NPO genomen", meldt een woordvoerster van de NTR aan persbureau ANP.

Grensoverschrijdend gedrag

De Volkskrant sprak met ruim vijftig voormalige medewerkers van de talkshow over 'grensoverschrijdend gedrag' van de 62-jarige Van Nieuwkerk, die lange tijd een van de bestbetaalde presentatoren van de NPO was. Het ging volgens de medewerkers om 'extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen'.

Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden. "Het gevoel was: de zeis kan altijd onverwacht vallen", zegt een redacteur. "Zonder dat je wist waarom. Lang bij DWDD werken was het ultieme recept voor een burn-out."