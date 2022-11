Fokker Eersel moet stoppen van rechter: 400 honden zoeken nieuw onderdak

Karen Soeters van House of Animals laat aan RTL Nieuws weten blij te zijn met de uitspraak. "Dit is natuurlijk waanzinnig goed nieuws. Een fantastische uitspraak", reageert ze.

'Ernstige zorgen om de honden'

"Maar ik maak me wel ernstige zorgen over de honderden honden die daar nu nog zitten. Ze zijn ernstig getraumatiseerd, daar is van alles mee aan de hand. Waar moeten zij heen? Het zou goed zijn om nu nog harder in te grijpen en de honden per direct in beslag te nemen om voor hen een goede en nieuwe plek te vinden."