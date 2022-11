Weet kruisboogschutter Almelo écht niks meer? Expert twijfelt, net als nabestaanden

Kenzo K. morgen voor de rechter

Morgen begint de inhoudelijke behandeling in de zaak van Kenzo K. Het zal vooral ook over de toestand van K. gaan ten tijde van de moorden. Het is de vraag of hij onder invloed was van drugs, of er sprake was van een psychose of wellicht een combinatie daarvan. K. is mede daarom dit jaar opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum.

Verschillende buurtbewoners lieten kort na de moorden al weten dat K. vaker last zou hebben van psychoses. "Hij was helemaal de weg kwijt", reageerde één van hen. Op sociale media ging ook een filmpje rond waarop te zien was hoe K. niet veel eerder halfnaakt met een boomstam op zijn schouder over het grasveld voor zijn huis rondliep.

Daarnaast schreef het AD onlangs dat de moeder van K. de politie meerdere keren heeft gealarmeerd over haar zoon. Ze gaf aan dat hij drugs zou gebruiken en dat 'als het mis zou gaan, het de schuld van de politie zou zijn'. K. zou ook een zelfmoordpoging hebben gedaan, maar daarna zou er niet ingegrepen zijn door de GGZ.