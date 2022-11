Plan: elke militair in uniform mag gratis met de trein

Verschillende partijen vinden het een goed idee. "Ik ben altijd voor initiatieven die de zichtbaarheid van defensie vergroten", aldus CDA-Kamerlid Derk Boswijk. SGP-Kamerlid Chris Stoffer spreekt over 'een prima idee', maar wil wel garanties dat conducteurs het kunnen controleren. Een optie is om de medewerkerspas van defensiepersoneel in de trein te laten tonen.

'Sympathiek'

D66-Kamerlid Alexander Hammelburg vindt het een 'sympathiek plan', maar wil eerst nadere uitwerking en onderbouwing zien. "Daarnaast zijn er nog meer groepen die gratis in het openbaar vervoer zouden moeten reizen", aldus Hammelburg. Ook de ChristenUnie noemt het plan sympathiek, maar wil verdere onderbouwing zien.

"Ik wil dat de minister in overleg gaat met de NS of dat hier ook praktisch en haalbaar is", aldus VVD'er Valstar. Later deze week reageert defensieminister Ollongren op het plan.

Linkse partijen zoals SP en PvdA zijn tegen. Zij willen gratis openbaar vervoer voor grotere groepen, en niet alleen voor militairen.