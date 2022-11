Brand Amsterdam nam Lotte alles af: foto's, kleren en – het belangrijkste – haar kat

Ook omdat haar vriend nog binnen was. Uiteindelijk kwam hij, na veel rook te hebben ingeademd, ook naar buiten. Met maar één kat. Versace, de straatkat die Lotte 2,5 jaar geleden uit het buitenland had gered, was er niet bij. "De brandweer is 's middags nog naar binnen gegaan om haar te zoeken, maar dat is niet meer gelukt. Ik ben er kapot van. Ik haal heel veel kracht uit het feit dat ik de andere dieren heb kunnen redden, dat mijn vriend en ik het zelf hebben gered, maar dit is natuurlijk verschrikkelijk."

Inzamelingsactie

Dat werkelijk al haar andere spullen zijn verbrand – haar kleding, laptops, foto's, dierbare spullen van haar opa, de afscheidsbrief van haar overleden schoonmoeder – doet haar heel veel pijn. Dat vriendinnen en haar schoonzus nu een inzamelingsactie zijn begonnen, troost haar. "Door die actie krijg ik nu veel lieve berichtjes en denken mensen aan me. Dat steunt me in deze bizarre tijd."

Toch zal het haar spullen niet terugbrengen. Gisteren realiseerde ze zich dat nog eens extra toen ze langs de Voetbalstraat liep, waar haar studio zaterdagavond gewoon nog stond. "Dat was heel heftig om te zien, alles is weg. Maar ik moest het van mezelf even zien, als een stukje verwerking. En ik moest het ook doen om te zien dat mijn huis er écht niet meer is, dat Versace er niet meer is. Dat kan ik namelijk nog steeds niet geloven."