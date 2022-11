Minister Ollongren deelde kritiek van NAVO niet met de Kamer

Dat meldt Zembla. Ollongren zei in september nog tegen de Kamer dat Nederland met de nieuwe uitgaven voor een groot deel voldoet aan de eisen van de NAVO.

'Incompleet'

Het bericht van de NAVO lag volgens Zembla al in juni op het ministerie, maar Ollongren deelde die informatie toen niet. Het ministerie van Defensie zegt in een reactie dat ze het stuk ook niet eerder kon delen, omdat het afgeronde rapport pas in november wordt uitgebracht.

"Politiek onhandig", noemt politiek commentator Frits Wester het handelen van Ollongren. "En het was ook onnodig, want als ze de NAVO-kritiek gewoon aan de Kamer had voorgelegd, was er, omdat het kabinet nu zoveel werk maakt van defensie, waarschijnlijk weinig aan de hand geweest."