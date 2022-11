Deel appartementencomplex Amsterdam Nieuw-West ingestort na zeer grote brand

De brand woedde in een wooncomplex met containerwoningen, er wonen statushouders en jongeren. Er stonden volgens de brandweer ongeveer 75 woningen in brand, waarvan een aantal dus was ingestort. De brandweer probeerde er urenlang voor te zorgen dat het vuur niet over zou slaan naar de andere helft van het blok met zo'n zestig woningen.

De brand was in de wijde omgeving te zien. Vanwege de rook wordt nog altijd geadviseerd om in de omgeving ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.