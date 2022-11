Ondernemingsraad Tweede Kamer: geen vertrouwen in Bergkamp

Dat zei de voorzitter van de or tegen Nieuwsuur zaterdag. "Ik denk niet dat Bergkamp de scherven nog zou kunnen lijmen. De schade is te groot. Er is geen vertrouwen meer bij de ambtenarij in de hele politieke top van de Tweede Kamer", zei or-voorzitter Michel Meerts.

Onderzoek Arib

Vrijdag werd bekend dat de ambtelijke top van de Kamer opstapt onder wie de griffier Simone Roos, de hoogste ambtenaar. De politiek bemoeit zich te veel met het onderzoek naar oud-voorzitter Khadija Arib, vindt het management.

Bergkamp zei gisteren nog te willen blijven: