Weer een warmterecord, en het zonnetje blijft nog even

Lekkere dag gehad? Die kans is best groot, want de zon scheen volop, en de temperatuur was zeer comfortabel. Zó comfortabel zelfs, dat vandaag de warmste 12 november ooit gemeten werd. Met 16,2 graden ging het oude record uit de boeken.

En dus pakten veel mensen vandaag de wandelschoenen uit de kast, of werd er een ronde gemaakt met de fiets. Dat leverde mooie plaatjes op: Heerlijk recreëren was het, maar goed nieuws kun je het nieuwe record natuurlijk moeilijk noemen. De opwarming van de aarde gaat gestaag door en dit soort records zijn een logisch gevolg. 1 staat tot 8 Meteoroloog Reinier van den Berg van Buienradar legt uit dat er veel meer warmterecords worden genoteerd dan kouderecords. "Die verhouding is 1 staat tot 8. Kouderecords kunnen nog altijd voorkomen, maar dat wordt door de klimaatverandering steeds moeilijker." Zo warm is het nu bij jou: Record of niet, lekker weer was het. En dat blijft de komende dagen ook zo, al zullen er dan geen records meer worden gebroken. "De temperaturen gaan een stukje terug, naar 14 of 13 graden, maar het blijft zondag en maandag droog en de zon schijnt", zegt Van den Berg. Sneeuw? Daarna komt de herfst wat terug. Wat buien, meer wind, je kent het wel. Echte kou blijft vooralsnog uit, stelt Van den Berg. "Een graad of 12, en zelfs dat is nog boven het langjarig gemiddelde." Tot slot: er circuleerde kortstondig een vaag gerucht dat het mogelijk zou gaan sneeuwen komende week. Voor de mensen die daar nog op hopen: zet het uit je hoofd. Van den Berg: "Er was één heel extreme berekening die dat stelde. Maar er is echt niets dat wijst op sneeuw. De winter is echt nog niet in zicht." Bekijk ook: Bloeiende bloemen, zoemende bijen en overal onkruid Bekijk deze video op RTL XL Het lijkt op sommige plekken in ons land wel lente.