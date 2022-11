Scootmobiel is gevaar op de weg, vindt gebruiker Patricia: 'Doodeng'

Uit cijfers die minister Mark Habers (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat de scootmobiel en andere gehandicaptenvoertuigen de gevaarlijkste vervoermiddelen zijn in het verkeer. Gebruikers lopen veel meer risico op een dodelijk ongeluk dat bijvoorbeeld motorrijders en bromfietsers.

Verkeersdoden

In 2019 vielen er 42 verkeersdoden met een scootmobiel. In 2020 waren dat er 34 en in 2021 waren er 32 dodelijke ongelukken met scootmobielen. Ook is het aantal scootmobielrijders volgens Harbers toegenomen in de afgelopen 20 jaar. "En daarmee ook het aantal ongelukken", zegt woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland (VVN) Rob Stomphorst. "We worden allemaal ouder en willen zoveel mogelijk eropuit kunnen."