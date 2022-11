Vechtende spelers Ajax en PSV komen weg zonder straf: 'Maar we zijn er niet blij mee'

De KNVB laat nu aan RTL Nieuws weten dat er gisteren uitvoerig overleg is geweest over de wedstrijd tussen Ajax en PSV. "Er is lang gesproken over de situatie na de wedstrijd. Wij hebben geconstateerd dat er duw- en trekwerk heeft plaatsgevonden. Dat ziet er heel lelijk uit en is moreel verwerpelijk gedrag. Maar dat komt echter niet altijd in aanmerking voor een tuchtrechtelijke procedure."

Volgens de KNVB is het in dit geval moeilijk vast te stellen of het strafbaar is wat er is gebeurd, en daarom zet zij vooralsnog geen vervolgstappen in gang.

'Slecht voorbeeld'

"Maar wij vinden dit - net als iedereen - geen reclame voor het voetbal en het is zeker ook een slecht voorbeeld voor anderen, met name voor de jeugd. Dit is de lelijke kant van voetbal."