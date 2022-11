Zag jij de kleurrijke zonsopkomst ook vanochtend? Zo ontstaat die

Is dit een voorbode voor de komende dagen? Je kunt het wel een beetje voorspellen, maar niet helemaal, zegt Middendorp. "Morgenochtend krijgen we bijvoorbeeld buien met tussendoor stukjes felblauwe lucht. De zonsopkomst wordt daardoor heel anders."

Overigens komt zo'n kleurrijke zonsopgang niet alleen in de winter voor. "Ook in de zomer", zegt Middendorp. "Alleen dan komt de zon vaak al op rond een uurtje of vijf. Dan zijn de meeste mensen nog niet wakker. Nu gebeurt het op een tijdstip dat de meeste mensen al wakker zijn."

Maan-halo

De kleurrijke zonsopgang is niet het enige bijzondere weerverschijnsel deze dagen. Voor de oplettende kijker was afgelopen nacht ook de zogeheten halo-maan zichtbaar. Dit ontstaat omdat het licht van de maan wordt weerkaatst in de ijskristalletjes van de hogere sluierwolken. "Hierdoor kun je een kring om de maan krijgen. Overdag gebeurt dit ook wel eens rondom de zon als er sprake is van sluierbewolking."