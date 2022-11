Even wachten op de zon, maar hij komt terug (en dat is goed nieuws voor de Sint)

Voor wat meer zonuren moet je nog wel een beetje geduld hebben, weet meteoroloog Marjon de Hond van Buienradar. "Vandaag veel bewolking, wat buien, en ook dinsdag en woensdag valt er flink wat regen."

Onweer

Morgen kan dat zelfs gepaard gaan met onweer. Vooral het westen van het land moet daar in de avond rekening mee houden. De zon blijft niet de hele dag verscholen, in de ochtend is hij er mogelijk wel eventjes bij.

Dát het in het westen regent, is dan weer geen wonder. In onderstaande video zie je waarom het juist aan de kust in de herfst meer regent dan op andere plaatsen: