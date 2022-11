Help, een wolf! Dit moet je doen als er eentje op je afkomt

Zaterdag nog dook er een filmpje op van, zeer waarschijnlijk, een wolf die achter een fietser aanrende. Nationaal Park de Hoge Veluwe waarschuwt bezoekers nu. Maar wees niet bang: deskundigen zeggen dat er geen reden is om te denken dat wolven mensen zullen aanvallen. "We zien in heel Europa geen agressief gedrag van wolven naar mensen", zegt ecoloog Leo Linnartz.

Mensen geven voer

Toch kan het even schrikken zijn als plots een wolf voor je neus staat. Maar dát ze er staan, is dan weer onze eigen schuld. "Dat komt door herhaaldelijk voer aanbieden", zegt Linnartz. "Wij mensen hebben het gedrag van de wolven aangepast."