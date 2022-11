Schilderij Van Gogh niet beschadigd geraakt na demonstratie

Ultima Generazione (Laatste Generatie) zou achter de actie zitten, een afsplitsing van Extinction Rebellion. Activisten van deze groep zouden zich eerder al vast hebben gelijmd aan een kunstwerk van Sandro Botticelli.

Lijst wel licht beschadigd

Het Kröller-Müller Museum laat nu dus weten dat het werk onbeschadigd is geraakt, waarschijnlijk omdat er een glasplaat voor het schilderij hing. De lijst liep wel 'lichte schade' op. Naar verwachting zal het doek maandag weer in het museum te zien zijn.

Een ander schilderij van Vincent van Gogh was onlangs in Londen het doelwit van een klimaatactie van Just Stop Oil. Tegen het schilderij met zonnebloemen werd toen tomatensoep gegooid. In Nederland was het Meisje met de parel van Johannes Vermeer onlangs het doelwit van een klimaatactie.