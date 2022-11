Klimaatactivisten knippen hekken Schiphol door en blokkeren privéjets

Minder vliegen

Voor die laatste actie hadden zich tientallen mensen met protestborden verzameld voor het plein van de luchthaven. Zij eisen onder meer dat het aantal vliegbewegingen fors wordt verminderd, er meer treinen in Nederland komen en het openbaar vervoer betaalbaarder wordt.

Inmiddels zitten tientallen van hen nu op de grond in de aankomst- en vertrekhal van Schiphol. Begeleid door trommels en triangels zingen de deelnemers van de zogenoemde sit-in: "We are unstoppable, another world is possible". Aan de zit-actie doen ook omwonenden van Rotterdam The Hague Aiport mee. Zij houden een handtekeningenactie tegen de groeiplannen van de luchthaven bij Rotterdam.