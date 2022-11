Quote uit serie Monty Python opgenomen in Dikke Van Dale

De series en films van de Britse komediegroep Monty Python maakten vooral in de jaren 70 furore, maar nog altijd hebben ze een legendarische status bij velen. Het programma dat de groep maakte, dat officieel Monty Python's Flying Circus heette, was vanaf 1969 vier seizoenen op de BBC te zien. De show werd gemaakt door zes komieken: John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Graham Chapman, Terry Jones en Michael Palin. Na de tv-series volgden nog vier films, diverse live-shows en meerdere albums.

En vooral de slogan die in de serie terugkwam, is dus erg beroemd geworden: 'And now for something completely different'.

Vaker Brits in Van Dale

Het is overigens niet ongebruikelijk dat Britse woorden of zinnen in de Van Dale belanden. "Dat geldt voor woorden, denk aan internet, net zo goed als voor uitspraken", verduidelijkt Den Boon. Eerder werd al de wereldberoemde quote 'Don't mention the war' uit de serie Fawlty Towers van Python-lid John Cleese in de Van Dale opgenomen.