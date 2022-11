Privéschool starten wordt moeilijker, kabinet scherpt regels aan

Wiersma had al eerder aangegeven te willen kijken naar de regels voor het starten van een particuliere school, 'omdat het van belang is om ook bij deze scholen te kunnen ingrijpen als sprake is van zorgelijke signalen'.

Lat hoger gelegd

De regels voor het oprichten van een publieke school, zijn in 2020 aangescherpt. De lat om een school te stichten is daarmee bewust hoger gelegd, aldus Wiersma. Het idee is om de regels voor privéscholen hiermee in lijn te brengen.