Activist Meisje met de parel in hoger beroep: 'Straf veel te hoog en overdreven'

Daar is activist Wouter M. het dus niet mee eens, vertelt zijn advocaat Azzaad Ramsaroep. "Mijn cliënt heeft er alles aan gedaan om te zorgen dat het werk niet zou beschadigen, wat ook niet is gebeurd. Hij heeft van te voren onderzoek gedaan of er een glasplaat voor het werk hing, en dit ook nog gecontroleerd voordat hij zich vastlijmde."

'Bewust geen schade'

"De straf is dan ook veel te hoog en gebaseerd op andere situaties waarbij er bewust vernielingen zijn aangericht. Mijn cliënt heeft dat bewust niet gedaan. Wij vinden het daarom overdreven van de rechter dat zij in haar motivering van de straf veelvuldig aanhaalt wat er had kunnen gebeuren met het werk."

M. moest direct de cel in na het uitspreken van de straf, waar hij nu verblijft. Ramsaroep: "Dat is voor hem, maar vooral voor zijn naaste omgeving, natuurlijk heel erg. Ook daarom gaan wij in hoger beroep."