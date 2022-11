Omstreden WK-reclame Jumbo van televisie gehaald na lading kritiek

Jumbo laat in een reactie op vragen van RTL Nieuws weten: "Jumbo heeft per direct besloten om de WK-televisiereclame die gisteravond voor het eerst te zien was stop te zetten. We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest. Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan."