Undercoverbeelden: 'Ruim 500 honden in vervuilde hokken bij fokker in Eersel'

NVWA: 'Dit is niet oké'

"Het is daar echt niet oké", reageert een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "Er zijn veel te veel honden, ze zitten in vieze hokken, we zien gestreste dieren, zaken als tandvleesontstekingen en ook honden die niet gewend zijn om buiten te komen. Ook wordt er zorg onthouden."

De NVWA doet daarom onderzoek om de fokker zowel via het bestuursrecht als via het strafrecht te kunnen aanpakken, maar wil eerst een grondig dossier opbouwen. Intussen is de situatie er volgens de woordvoerder 'best heftig', wat mensen die er een pup kopen volgens hem lang niet altijd door hebben. "Die krijgen op kantoor een netjes opgepoetst hondje gepresenteerd."