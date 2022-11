Snoeiharde kritiek op WK-reclame Jumbo met dansende bouwvakkers

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft klachten ontvangen over de omstreden WK-commercial. De commissie gaat kijken of de klachten met voorrang behandeld kunnen worden, aldus een woordvoerder. Het is niet bekend hoeveel klachten er zijn ingediend.

De Stichting Ether Reclame (Ster) liet eerder vandaag weten dat de Jumbo-reclame aan alle criteria voldoet om uitgezonden te mogen worden. Ster haalt de reclame bij commotie niet van de buis, die beslissing ligt volgens de stichting bij de supermarktketen.

Jumbo is om een reactie gevraagd, maar kon niet direct reageren. De supermarktketen verklaarde vorige maand nog zich in zijn communicatie-uitingen rond het WK uitsluitend op het Oranjelegioen te zullen richten. "We realiseren ons goed dat er gevoeligheden zijn rondom dit WK voetbal in Qatar. We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt ten aanzien van de wijze waarop we dit jaar inspelen op het Oranjegevoel voor en tijdens het WK voetbal."