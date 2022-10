Levenslange celstraf geëist voor vergismoord op klusjesman in Beuningen

De officier zei dat deze zaak 'ons allemaal aangaat omdat we allemaal, toevallig met een kaal hoofd of een bepaalde neus, toevallig met een overall aan of rijdend in een bepaald soort auto, slachtoffer kunnen worden van een vergismoord'. "Daar kun je helemaal niets aan doen om dat te voorkomen. Conflicten vermijden helpt niet, extra opletten helpt niet. En omdat het iedereen kan overkomen, schokt dit soort moorden de maatschappij nog eens extra."

'Nabestaanden hebben veel vragen'

Dat D. zwijgt, en de nabestaanden - de vrouw van Kiliçsoy en zijn drie kinderen - hierdoor met extra veel vragen achterblijven, wordt D. zwaar aangerekend.

Daarnaast heeft D. meer op zijn kerfstok, zo wordt hij ook verdacht van een liquidatiepoging bij een chaletpark in het Utrechtse Tienhoven op 4 juni 2020. Daarnaast staat D. terecht voor voorbereidingshandelingen van een moordpoging op Anis B., de criminele vriend van de later in de Amsterdamse Maassluisstraat doodgeschoten Ayla Mintjes.

De vijf medeverdachten, de 'soldaten van D.' met leeftijden van 21 tot 33 jaar, hoorden in de rechtbank celstraffen van twintig tot 28 jaar tegen zich eisen. Drie van hen worden ook verdacht van betrokkenheid bij de beschieting in Tienhoven. De rechtbank in Arnhem doet op 20 december uitspraak.