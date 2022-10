Verdachten klimaatactie Meisje met de parel voor supersnelrechter

Twee mannen die werden aangehouden na hun klimaatactie in het Mauritshuis bij het beroemde schilderij Meisje met de parel verschijnen woensdag voor de supersnelrechter. Wat het OM betreft is het strafdossier klaar en is iedereen gebaat bij een snelle afhandeling.

Het gaat om de man die zich vastplakte aan het beglaasde schilderij, Wouter M., die eerder klimaatacties in België hield, en de man die de actie filmde. "Ze worden verdacht van vernieling en openlijk geweld tegen het schilderij Meisje met de parel, in vereniging gepleegd", zegt het OM. De derde verdachte, die een rode substantie over Wouter M. gooide en zijn hand vastlijmde aan het achterpaneel, stemde niet in met behandeling van zijn zaak door de supersnelrechter. Hij zal morgen worden voorgelegd aan de rechter-commissaris. De drie verdachten hebben de Belgische nationaliteit. Het gaat om een man van 42 en twee mannen van 45 jaar oud. Het Meisje met de parel heeft geen schade opgelopen door de actie doordat het achter glas zit. De lijst was wel beschadigd. Het schilderij van Johannes Vermeer werd vrijdagmiddag weer teruggeplaatst in de zaal van het Mauritshuis. Klimaatactvisten maken vaker op deze wijze hun punt.