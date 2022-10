Bijna 4 jaar cel voor man die tweelingbroer onterecht aanwees als verkrachter

Het OM had eerder drie jaar cel geëist tegen K. De straf van de rechtbank valt nu dus hoger uit, onder meer vanwege de hoge leeftijd van het slachtoffer. De rechtbank verweet K. ook dat hij stellig bleef ontkennen, ondanks de bewijzen die zich tegen hem opstapelden. "Hij nam geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen en dat is ronduit schokkend", zei de rechter.

De man kreeg de straf ook voor het mishandelen van zijn ex-vriendin in 2017 en 2018. K. is verstandelijk beperkt en heeft een ontwikkelingsstoornis. Hij is daardoor licht verminderd toerekeningsvatbaar.

Eerste keer dat impasse is doorbroken

Tot dusver kwam het in strafzaken waarbij eeneiige tweelingen waren betrokken en het bewijs uitsluitend bestond uit een DNA-spoor, vrijwel altijd tot een vrijspraak. Dat kwam omdat de rechter het spoor op basis van een standaard DNA-onderzoek niet kon toeschrijven aan de ene of de andere helft van de tweeling. Dit is dan ook de eerste keer dat die impasse in een strafzaak is doorbroken.