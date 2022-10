Qatar zet in aanloop naar WK duizenden arbeiders uit hun huizen

Ook arbeidsmigranten die al langer in de Golfstaat hun brood verdienden zijn slachtoffer geworden. Mohammed, een chauffeur uit Bangladesh, zei dat hij veertien jaar in dezelfde buurt had gewoond tot woensdag, toen de gemeente hem vertelde dat hij 48 uur had om het pand te verlaten dat hij deelde met 38 andere mensen.

Hij gaf aan dat arbeiders die de infrastructuur voor Qatar hebben opgebouwd om het WK te organiseren, aan de kant worden geschoven naarmate het toernooi dichterbij komt. "Wie heeft de stadions gemaakt? Wie heeft de wegen gemaakt? Wie heeft alles gemaakt? Bengalen, Pakistanen. Nu laten ze ons allemaal naar buiten gaan."

Stad vernieuwen

De regering van Qatar stelt dat de uitzettingen niets te maken hebben met het WK. De aanpak van de overheid zou onderdeel zijn van plannen om delen van Doha te vernieuwen. Volgens een woordvoerder zou iedereen inmiddels een nieuw onderkomen hebben gekregen. Hij zegt ook dat de arbeiders wel op tijd op de hoogte zouden zijn gebracht.

De FIFA heeft nog niet gereageerd op vragen van Reuters.