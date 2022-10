Werkstraf, locatieverbod en training geëist tegen zoon Glennis Grace

De zangeres ontkende gisteren weer dat ze iemand heeft bedreigd in de supermarkt.

Bewakingsbeelden getoond

Tijdens de zitting werd ze geconfronteerd met bewakingsbeelden van het chaotische incident, waarbij supermarktmedewerkers werden getrapt en geslagen door een groep van vijf volwassenen en twee minderjarigen. De zangeres gaf als eerste een 'duw in het gezicht' van de winkelmedewerker en gaf hem een knietje. De advocaten van de zangeres vragen om vrijspraak.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak van Glennis, op woensdag 9 november. Een dag later volgt de uitspraak in de zaak tegen haar zoon.