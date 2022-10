Auto-inbreker die zich hevig verzette overleden na politieschot

Een 31-jarige man uit Arnhem is overleden nadat de politie gisteren op hem had geschoten. De man zou op heterdaad zijn betrapt bij het inbreken in een auto. Hij verzette zich daarna zo hevig bij zijn arrestatie dat de politie een schot op hem loste.

De man werd daarna zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nu aan zijn verwondingen is overleden. Eén schot Het gebeurde gisteren rond 17.30 uur op de Deelenseweg in Arnhem. Omdat de man zich dus zo zou hebben verzet, heeft één agent één gericht schot gelost, laat de politie in een verklaring weten. Lees ook: Politie schoot gericht in Rotterdam: wanneer mag dat? Omdat het gaat om een agent die schoot, doet de Rijksrecherche nu onderzoek naar het incident. Vanwege dit lopende onderzoek is de politie daarom terughoudend met het delen van meer details.