Broeikasgassen in de lucht bereiken nieuw record: 'De tijd dringt'

Onderzoekers van het WMO maken ieder jaar een bulletin over broeikasgassen, het Greenhouse Gas Bulletin. Op meer dan honderd plekken over de hele wereld meten ze al bijna veertig jaar de concentraties van de belangrijkste broeikasgassen in de lucht, en die resultaten schrijven ze sinds 2006 op in het bulletin.

Grootste stijging

Afgelopen meting ontdekten ze onder meer 'een dramatische stijging van de methaanconcentratie in de lucht'. Deze stijging was groter dan tijdens alle andere metingen. Het is onduidelijk wat de oorzaak is achter de toename. "Het lijkt een gevolg te zijn van zowel biologische als door de mens veroorzaakte processen".