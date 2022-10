14-jarige jongen neergestoken bij school in Hoorn

Een 14-jarige jongen is vanmiddag neergestoken in Hoorn. De politie laat weten dat de steekpartij buiten plaatsvond, vlak bij een school. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.

Het gebeurde rond 14.50 uur, in de straat van het Tabor College in Hoorn. Na de melding kwamen er veel hulpdiensten naar de middelbare school, waaronder een ambulancehelikopter. De jongen is uiteindelijk met 'ernstig letsel' naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is onduidelijk. De politie doet op dit moment ter plaatse nog onderzoek naar het incident. Het is niet bekend waarom de jongen is neergestoken. "Heb je beelden? Deel ze met de politie, niet met anderen", roept de politie op. Slachtofferhulp is ingeschakeld voor mensen die de steekpartij hebben gezien.