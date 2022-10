Faunabescherming doet aangifte tegen Hoge Veluwe om 'tamme wolf'

Toch doet de Faunabescherming dat nu dus wel. Zij verdenken het park ervan de wolven 's nachts - als er geen controle is - tam te maken er hiermee niet te voldoen aan de zorgplicht die het park zou hebben. Door de dieren tam te maken, zou het park ervoor zorgen dat de wolven overdag geen bezoekers aanvallen. "Het moeten wilde wolven blijven, ze moeten de mens niet opzoeken. Dat doen ze wel als ze tam worden gemaakt."

Met de aangifte die nu bij de politie ligt hoopt de Faunabescherming dat er een onderzoek wordt gestart met 'eventuele vervolging tegen de parkdirectie'.

'Te gek voor woorden'

De directie reageert op haar beurt verbouwereerd op de uitspraken van de stichting. Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van De Hoge Veluwe, noemt de aantijging 'te gek voor woorden'. Hij wil bewijzen zien van het tam maken van wolven in het park. "Prima dat er aangifte is gedaan, dan komt er een onderzoek waaruit zal blijken dat het onzin is. De Faunabescherming lost een schot hagel in de hoop dat ze altijd wel wat raken."