Duiker overleden bij werkzaamheden aan de Afsluitdijk

Er is vanochtend een duiker overleden tijdens werkzaamheden in één van de bouwputten van de Afsluitdijk. De man was onder water aan het werk toen het misging, laat Rijkswaterstaat weten. "De verslagenheid bij alle betrokkenen is groot."

Rijkswaterstaat laat weten dat de man in opdracht van het bouwconsortium Levvel onder water werkzaamheden uitvoerde in een bouwkuip van de nieuwe spuisluizen en dat hij daarbij om het leven is gekomen. Maar wat er precies is gebeurd, wordt op dit moment nog onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Lees ook: Renovatie Afsluitdijk nóg duurder: kosten al 2 miljard euro Het slachtoffer werd naar boven gehaald door duikers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord waarna hij werd vervoerd naar het ziekenhuis. "Helaas mocht reanimatie niet meer baten", schrijft Rijkswaterstaat in een verklaring. "De familie van het slachtoffer is geïnformeerd. We wensen de nabestaanden veel sterkte."