Geen geld voor gasrekening? Vanaf nu word je minder snel afgesloten

Daarnaast worden klanten tot april volgend jaar 'in principe' niet afgesloten van energie als ze geen rekeningen betalen. Voorwaarde is wel dat ze in contact blijven met de energieleverancier over een betalingsregeling.

Gemeente als laatste aan zet

Als iemand toch op het punt staat om te worden afgesloten van energie, dan moeten energiebedrijven contact opnemen met de gemeente. Deze moet op haar beurt een laatste poging doen om te voorkomen dat de klant wordt afgesloten.