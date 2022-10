Records op komst? 'Misschien wel 25 graden, natuur is in de war'

Toch houden de meteorologen dat record wel in de gaten, net als een ander record uit 2005. In dat jaar spraken we voor het laatst over 5 warme dagen achter elkaar in deze tijd van het jaar. "Van 27 tot en met 31 oktober was het in het oosten van het land toen 20 graden of meer, een warme dag dus. En dat record was toen al uniek, laat staan als we dat verbreken door bijvoorbeeld 6 dagen achter elkaar een warme dag te krijgen."

'Derde zachte herfst'

Voor wie niet houdt van de kou lijkt dit goed nieuws. Toch moet je ook beseffen dat dit gevolgen heeft, benadrukt Dorrestein. "Je ziet hier gewoon dat de opwarming van de aarde doorzet. Dit is al de derde zachte herfst achter elkaar, en je merkt hierdoor dat de natuur echt in de war is."