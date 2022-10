Inzamelingsacties voor omgekomen Sanne, maar familie weet van niets

GoFundMe: 'Bij problemen worden donateurs terugbetaald'

Inzamelingswebsite GoFundMe laat desgevraagd aan RTL Nieuws weten dat zij inzamelingsacties - zoals die voor Sanne - verifieert met verschillende tools om ervoor te zorgen dat het geld bij de juiste personen terechtkomt.

Naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws heeft de organisatie de inzamelingsacties voor Sanne 'nauwkeuriger onderzocht'. "Het geld dat is ingezameld staat veilig totdat de juiste begunstigde (de familie van Sanne) is vastgesteld. Als dit om welke reden dan ook niet gebeurt - de familie wil bijvoorbeeld geen geld ontvangen - worden alle fondsen terugbetaald aan de donateurs", vertelt een woordvoerder. "We geven alleen donaties vrij wanneer de ontvanger van de donaties is geverifieerd. Als er een probleem wordt geconstateerd, worden donateurs volledig terugbetaald."