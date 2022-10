Zoekactie vermisten na aanvaring gestaakt: 'Wordt nu niets gevonden'

Medewerkers van het bedrijf rukten uit en troffen op de romp van de watertaxi vier mensen aan. "Die hebben we snel aan boord genomen." De watertaxi is daarna versleept naar ondieper gebied zodat hij niet nog verder kon zinken.

Een van de medewerkers is vervolgens in de watertaxi gaan zoeken. Daar werd nog een persoon aangetroffen die werd gereanimeerd. Het is onbekend of dit een van de overleden personen is. "Het is een triest verhaal", zegt Smit.