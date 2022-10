Joep (24) zat in boot die watertaxi ramde bij Terschelling: 'Je hoorde het schuren'

"We waren de haven amper uit, en plots die harde klap. Meteen gingen ook de lichten uit." Joep Evenga (24) zat vanochtend op de sneldienst vanuit Terschelling naar Harlingen die kort na vertrek een aanvaring had met een watertaxi. "Meteen was er geschreeuw. Je hoorde echt dat we ergens overheen gingen."

De 'Tiger', zoals de sneldienst tussen Terschelling en Harlingen heet, is een catamaran. Een boot met twee drijvers aan de onderkant. Joep vertelt dat je de drijvers hoorde 'schuren' aan de onderkant. Licht snel weer aan Met een flinke snelheid kwamen de twee boten met elkaar in botsing. "Er was niets over van die watertaxi, echt vreselijk als je hoort dat er nu nog een meisje vermist is." Twee doden Bij het ongeluk op de Waddenzee zijn zeker 2 doden gevallen. Vermoedelijk zijn er nog twee personen vermist. Een van hen is in ieder geval een meisje van 12. Na de aanvaring ging het licht in de Tiger al vrij snel weer aan, waarna werd omgeroepen wat er gebeurd was. Personeel handelde goed, zegt Joep. Heel betrokken, meteen kijken hoe het met de passagiers ging. Pikdonker Een drukke boot was het niet. Om 7 uur vertrok de dienst naar Harlingen. 21 man zaten erop, op de watertaxi niet meer dan 7. Direct na het ongeluk keek Joep naar buiten, maar het was pikdonker. Joep maakte ook nog een foto, die zie je hieronder. In de weerspiegeling zie je Joep, het licht is van een boot de KNRM. De foto die Joep maakte vanuit de boot. © Joep Evenga. Rond 8 uur voer de boot van Joep weer op rustig tempo verder. "De rechter drijver was lek", zegt Joep. Maar op eigen kracht kon de boot toch Harlingen bereiken. De aanvaring vond plaats bij het Schuitengat. © RTL Nieuws Dat gold niet voor de watertaxi. Die is inmiddels gezonken. Mensen die gered konden worden, zijn opgevangen op Terschelling. 'Nog nooit gebeurd' Rond 9 uur stond Joep weer met zijn benen op het vasteland. Hij begrijpt nog steeds niet hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. "Ik ga heel vaak met die boot. Dit is volgens mij echt nog nooit gebeurd. Bij het verlaten van de boot zag ik medewerkers van rederij Doeksen met rood doorlopen ogen staan."