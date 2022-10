Aangespoelde orka was ziek: 'Alle tanden waren aan het rotten'

Wageningen Marine Research, dat meedeed aan de studie naar de doodsoorzaak, constateerde dat de maag van de orka helemaal leeg was. "We vonden alleen een klein plastic vel, maar dat had geen invloed op de doodsoorzaak. De ruim dertig meter lange darm was ook leeg. Deze orka had dagenlang niets meer gegeten", aldus de Wageningse bioloog Mardik Leopold.

Door ziekte afgedwaald

De orka werd herkend door een Spaanse dierenwelzijnsorganisatie die op basis van beeldmateriaal kon melden dat het dier al drie jaar niet meer gezien was voor de Spaanse kust. De vrouwelijke orka moet minimaal twintig jaar oud zijn geweest en was nog niet eerder zo ver in het noorden waargenomen. "Het is mogelijk dat ze door de ziekte en verzwakking is afgedwaald van haar normale omgeving", stelt de universiteit Utrecht.

