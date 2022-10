Twee doden door aanvaring Terschelling, ook nog twee vermisten

De grote vraag is: hoe kon dit gebeuren? Anne van der Meer is woordvoerder van Rijkswaterstaat en weet het ook nog niet, maar kan wel uitleggen wat het protocol is bij het varen richting Terschelling of Harlingen.

'Donker of mistig, zij zien het'

"In de Brandaris (de vuurtoren op Terschelling, red) zitten Mobiel Verkeersleiders. Zij monitoren het scheepvaartverkeer in het hele waddengebied. Of het nou donker of mistig is, dan nog kunnen ze zien wat voor schepen er aan het varen zijn", zegt Van der Meer.

Vanochtend dus ook. "Bij vertrek moeten de schepen aangeven wie ze zijn en waar ze naartoe gaan. Dat moeten ze allemaal. Je mag aannemen dat mensen die varen op deze schepen, dat niet voor het eerst doen."

Wat er is gebeurd? "Dat is nu de grote vraag. Dat moeten we afwachten."