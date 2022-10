Zo keren grote energieaanbieders de 2 x 190 euro compensatie uit

190 euro energiecompensatie in november en december is aan alle Nederlanders beloofd. Maar al die Nederlanders zijn verspreid over tientallen energieaanbieders, die de subsidie moeten uitkeren. Klinkt eenvoudig, maar is het (soms) niet. Sommige mensen zullen even moeten wachten op hun geld. Een overzicht van de grote aanbieders en een paar bijzondere gevallen.

Vattenfall Vattenfall laat weten: "Ben je op 1 november klant van ons, dan ontvang je in november 190 euro. Ben je op 1 december ook klant, dan ontvang je half december nog eens 190 euro." Het bedrijf meldt dat als klanten nog een openstaande rekening hebben, de korting dan daarmee wordt verrekend. Dat doet het bedrijf niet met de reguliere termijnbedragen van november en december of een lopende betalingsregeling. Als je dus geen openstaande rekeningen hebt, krijg je de 2 keer 190 euro gewoon overgemaakt. Lees ook: Zij geven 190 euro energiecompensatie aan goed doel: 'Wil solidair zijn' Essent Verrekenen met het termijnbedrag doet Essent wel. "We verrekenen 190 euro met je termijnbedrag en andere bedragen die nog open staan. We verwachten dat je dit vanaf 15 november en 15 december kunt zien in Mijn Essent en onze app. Je ziet de tegemoetkoming van 190 euro terug onder 'Facturen en Betalen'." Essent: "Ben je op 1 november klant bij ons, dan krijg je 190 euro in november. Ben je op 1 december klant bij ons, dan krijg je 190 euro in december." Eneco Eneco weet nog niet precies hoe het de 190 euro in beide maanden gaat uitkeren. "Op dit moment werken we uit hoe deze vergoeding precies uitgekeerd gaat worden. Zodra dit bekend is informeren we je hierover. Je kunt erop rekenen dat de volledige korting in 2022 al aan je uitgekeerd wordt." Lees ook: Hoe voorkomen we dat energiebedrijven binnenlopen door prijsplafond? Greenchoice Bij Greenchoice woorden van gelijke strekking. Nog geen precieze duidelijkheid hoe en op wat voor manier het geld precies richting de huishoudens komt. Greenchoice: "In november en december dit jaar ontvangen kleinverbruikers via ons een tijdelijke tegemoetkoming van 190 euro per maand als korting op de energierekening. Wij informeren voor 1 november onze klanten over wat dit gaat betekenen voor hun termijnbedrag." Meerdere kleine aanbieders laten weten nog niet precies te weten hoe en wanneer het geld richting de klanten gaat. Eén partij kan al zeggen dat november in ieder geval te vroeg komt. HEM Dat gaat om de maatschappij HEM. Het bedrijf laat weten: "De novemberdeadline haalt HEM niet, omdat de overheid lang op zich heeft laten wachten. Meerdere energiemaatschappijen hebben vertraging opgelopen met het verwerken van deze compensatieregeling in hun facturatieprocessen. Dit geldt ook voor HEM." HEM kiest ervoor om in december in één keer 380 euro over te maken naar de klant. En dus niet nog uit te stellen tot januari. Lees ook: Elk huishouden krijgt in november en december 190 euro korting op energierekening Het verwerken van de energiekorting gaat dus niet bij alle energieaanbieders op dezelfde manier, maar navraag bij het ministerie van Economische Zaken leert dat alle aanbieders in ieder geval wel willen meedoen aan de korting. "Er zijn geen signalen bekend dat energieleveranciers niet willen deelnemen", laat het ministerie weten. Faillissement? Ook is het niet aannemelijk dat je geld later dan januari op je rekening staat. "De tegemoetkoming moet ten laatste 30 dagen nadat de subsidie verleend is, uitbetaald worden", schrijft het ministerie. "Energieleveranciers moeten dus uiterlijk eind december de tegemoetkoming voor november verrekend hebben en eind januari uiterlijk de tegemoetkoming voor december." En wat nou als je leverancier onverhoopt failliet gaat de komende tijd? Het ministerie: "Dan is niet direct te zeggen wat dat betekent voor de tegemoetkoming voor de klant. Een leverancier kan de tegemoetkoming al voor het faillissement verrekend hebben. Bovendien komen klanten van failliete leveranciers bij een andere leverancier terecht. Als zij daar op de eerste van november of december staan ingeschreven (de peildatum voor de tegemoetkoming), krijgen zij die maand de tegemoetkoming van hun nieuwe leverancier." Bekijk ook: Vanaf januari treedt het prijsplafond in werking, zo werkt het Bekijk deze video op RTL XL De extreem hoge energierekeningen zouden dan echt voorbij moeten zijn.