Politie neemt tientallen aangiftes huiselijk geweld niet op door gebrek aan bewijs

Mensen die aangifte willen doen van huiselijk geweld worden geregeld ontmoedigd door de politie. Dat komt vooral in gevallen voor als er te weinig bewijsmateriaal is of als er een kans is op mogelijke nadelige gevolgen voor het slachtoffer.

Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV). Pointer sprak met verschillende familieadvocaten, politieagenten en slachtoffers van huiselijk geweld. Volgens Pointer blijkt dat de politie het afgelopen jaar in tientallen gevallen geen aangifte wilden opnemen. Dit is wel wettelijk verplicht. Wel advies om aangifte te doen "Veel van mijn cliënten kunnen geen aangifte doen", zegt Jolande ter Avest, familierechtadvocaat in Utrecht. "Dan moet ik nabellen om ervoor te zorgen dat de politie de aangifte toch opneemt", zegt ze tegen Pointer. Lees ook: Fors letsel en voortdurend gegil: meldingen huiselijk geweld ernstiger van aard tijdens lockdown De advocaat adviseert cliënten wel altijd om aangifte. "Hoewel zo’n aangifte het verhaal van één persoon is, geeft het wel een indruk. Bovendien weet de politie dat als er iemand anders tegen deze persoon aanloopt er een verleden is met huiselijk geweld."