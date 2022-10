Zoekactie Hebe en begeleidster gericht op Waspik: 'Aanwijzingen dat ze daar waren'

Ook wordt in een straal van enkele kilometers rondom Waspik gezocht (kaartje: zie onder). De familie van Hebe heeft vanmorgen ook al in dit gebied gezocht.

Amber Alert

Vanochtend gaf de politie een Amber Alert uit voor het 10-jarige meisje Hebe die voor het laatst is gezien in Raamsdonksveer. De politie deed een oproep aan iedereen om naar haar uit te kijken. Ze is mogelijk in levensgevaar. Hebe is meervoudig gehandicapt en heeft zorg nodig, meldt de politie. Ze werd samen met haar begeleidster voor het laatst gezien in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR425K ter hoogte van de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer. Daarna zijn ze in onbekende richting vertrokken. Het meisje draagt een paarse rugtas, felroze jas en zwarte rok.

Ook werd een burgernetactie gestart.