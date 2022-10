Grote zoekactie naar vermiste Hebe (10) en begeleidster: 'Elke minuut telt'

De politie gaf vanmorgen een Amber Alert uit voor het 10-jarige meisje Hebe. Ze is voor het laatst gezien in Raamsdonksveer, ze is mogelijk in levensgevaar. Het meisje is namelijk meervoudig gehandicapt en heeft zorg nodig, zo meldt de politie.

De 26-jarige Sanne uit Den Bosch haalde Hebe gisteren aan het eind van de middag op bij 't Overstapje, een orthopedisch dagcentrum in Raamsdonksveer. Ze zouden naar het huis van Hebe in Vught gaan in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR425K, maar kwamen daar nooit aan.