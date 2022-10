Amber Alert voor vermiste Hebe (10), laatst gezien omgeving Raamsdonksveer

Volgens een woordvoerder van de politie is dat omdat een Amber Alert zich alleen op kinderen richt en omdat de rol van de vrouw nog niet duidelijk is. "Daarom zijn we heel terughoudend. Alle scenario's staan nog open." Het gaat in ieder geval om een vrouw met blond, halflang haar en blauwe ogen. Gisteravond werd via Burgernet rond 21.30 uur al gevraagd uit te kijken naar de vrouw en het meisje. "We zijn naarstig op zoek naar deze twee personen", aldus een politiewoordvoerder.

De politie onderzoekt onder meer alle wegen en waterwegen op en rond de route van Raamsdonksveer naar Vught. "Daar is ook een politiehelikopter bij ingezet, maar helaas nog zonder resultaat. Uiteindelijk is het ook de vraag of die route wel gereden is." Ook wordt gezocht naar de auto waarin zij zijn vertrokken.

Matrixborden

Rijkswaterstaat heeft het Amber Alert ook verspreid via matrixborden boven de snelwegen in Zuid-Nederland.