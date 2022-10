Staat wilde uitstel voor verbeteren asielopvang, maar krijgt die niet

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) laat weten dat het 'een enorme uitdaging' wordt om de opvang snel te verbeteren. Van der Burg wilde uitstel in afwachting van het hoger beroep, volgende maand. Hij vindt dat de uitspraak in de praktijk niet uit te voeren is.

Medisch screenen

"Met een crisis in Syrië, de Russische inval in Oekraïne, een verhoogde asielinstroom en een tekort aan woningen in ons eigen land wordt het een enorme uitdaging", zo laat Van der Burg weten. "We gaan nu verder met het dag in dag uit keihard werken om de situatie in de asielopvang te verbeteren."