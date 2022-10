Cerberus, gryphon of centaurus? 'Wedloop van coronavarianten gaande'

"Geen enkele mutatie is zo veel besmettelijker dat hij andere soorten wegdrukt", zegt de woordvoerder. Het is dus mogelijk dat deze winter verschillende coronavarianten met vergelijkbare eigenschappen naast elkaar zullen circuleren.

Hangt af van immuniteit

Wereldwijd is het verschillend welke omikronvarianten mensen het meest besmetten. In Nederland worden BA.5 en zijn afstammelingen vaker aangetroffen in de kiemsurveillance.

In Singapore zijn momenteel meer besmettingen veroorzaakt door de XBB-variant, die vooralsnog weinig gevonden is in Nederland. "Het hangt af van de immuniteit van mensen, dus welke vaccinaties ze hebben gekregen en waarmee ze eerder besmet zijn geweest."