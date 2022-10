Onur heeft grote bewondering voor overleden zus Dilara: 'Meest geliefde persoon ooit'

Dat is nu bijna 9 maanden geleden. En in die tijd leek het ook even beter te gaan. Zo lag ze in mei al niet meer op de intensive care en kon ze later zelfs staan, 'gezellig samen kletsen en tv kijken', zei Onur toen.

'Tot de laatste seconde hoop gehouden'

Maar helaas bleef dat niet zo. Onur vertelt dat ze de laatste maanden weer in het ziekenhuis verbleven. En dat Dilara weer terug naar de intensive care moest. Ze had pijn, en is op een gegeven moment gaan rusten. "Toen is ze overleden, dat heeft ze allemaal niet bewust meegemaakt."