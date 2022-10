Kokcü weigert regenboogband, voorzitter Feyenoord spreekt over leerproces

Trainer Arne Slot noemde het gesprek dat hij had met Kökcü over het niet dragen van de regenboog-aanvoerdersband 'moeilijk'. Kokcü was zo stellig, dat hij niet te overtuigen was, zei Slot.

Wel respect, geen band

"Als iemand zo sterk is in zijn geloofsovertuiging kun je argumenten inbrengen, maar dan is het ook geen gesprek dat heel lang duurt. Het is voor hem duidelijk hoe hij ermee wil omgaan. Hij heeft meerdere keren gezegd dat hij respect heeft voor iedereen in de lhbti+-samenleving, maar dat hij het met zijn geloof niet kan uitdragen."