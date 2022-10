Duikinstructeur overleden in Amstelveen, vermoedelijk door ontplofte persluchtfles

Een duikinstructeur uit Amsterdam is in een zwembad in Amstelveen zwaargewond geraakt na 'een ernstig incident' en later op de dag in het ziekenhuis overleden. Vermoedelijk is een persluchtfles ontploft.

Het zwembad werd ontruimd en de arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk, dat gebeurde tijdens een duikles in het instructiebad. 'Noodlottig ongeval' Burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen: "Dit is een noodlottig ongeval. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer." Een ambulancehelikopter kwam ter plaatse. © VLN Nieuws Slachtofferhulp en de GGD zijn ingeschakeld voor medewerkers en mensen die aanwezig waren bij het ongeluk. Bij duikvereniging Nemo, waar de man werkte, is 'de verslagenheid na het incident groot', schrijft de gemeente op haar website.