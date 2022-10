Dilara (25) die door Turkije werd opgehaald voor behandeling, alsnog overleden

Dilara kreeg eind december vorig jaar te horen dat ze acute leukemie had, een paar weken later gaven de artsen in Zwolle haar op. In Nederland kon er niets meer voor haar gedaan worden. Omdat de familie van Dilara haar in leven wilden houden, en nog geloofden in een goed herstel, spanden zij een rechtszaak aan tegen het ziekenhuis om de behandeling van Dilara voort te zetten.

Turkije regelde reis

Zo ver kwam het niet, want een dag voor de rechtszaak sprong het Turkse ministerie van Volksgezondheid in de bres voor de familie na verschillende hulpverzoeken. Ze regelden en bekostigden een risicovolle reis. Zo werd Dilara per ambulancevliegtuig naar Turkije gevlogen.